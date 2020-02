Serie A, Udinese e Verona non si fanno male: 0-0

Termina 0-0 il lunch match della 24esima giornata di Serie A tra Udinese e Verona. Un risultato che permette ai friulani di portarsi a quota 26 punti in classifica, mentre gli scaligeri salgono a 35.

LA GARA – Alla Dacia Arena è andata in scena una gara equilibrata. Nel corso del primo tempo, dopo un’occasione capitata sui piedi di Lasagna, è il Verona a rendersi maggiormente pericoloso prima con Borini e poi con Kumbulla. Nella ripresa, l’Udinese si vede annullare per fuorigioco una rete di De Paul al 65′ e poi sfiora il vantaggio per due volte con Lasagna, mentre la formazione di Juric risponde con Zaccagni, ma il risultato non si blocca.