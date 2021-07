Serie A, ufficializzata data di inizio e fine e i turni infrasettimanali

La Lega Calcio ha ufficializzato le date

C'è grande euforia in queste ore per il calcio italiano grazie alla vittoria dell'Italia all'Europeo. Ad agosto ripartono i campionati e oggi la Lega Serie A ha reso noto ufficialmente le date di inizio e fine campionato 2021/2022, ma anche le sette domeniche di sosta e i cinque turni infrasettimanali del calendario che verrà sorteggiato mercoledì 14 luglio. La nuova Serie A prenderà il via domenica 22 agosto e terminerà domenica 22 maggio. Cinque i turni infrasettimanali: mercoledì 22 settembre, mercoledì 27 ottobre, mercoledì 1 dicembre, mercoledì 22 dicembre, giovedì 6 gennaio. Sette invece le domeniche di sosta, cinque per le gare delle squadre nazionali, 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio e 27 marzo, due per le festività, 26 dicembre e 2 gennaio.