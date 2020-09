Serie A, un positivo al Covid-19 per lo Spezia

Il Covid-19 continua a mietere vittime, è stato colpito anche lo Spezia. Il club ligure ha annunciato tramite un post sui canali ufficiali la positività di un giocatore al Covid-19. Si tratta di un calciatore non ancora inserito nel gruppo squadra che attualmente è asintomatico.

IL COMUNICATO DELLO SPEZIA

«Lo Spezia Calcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo». Con questa nota il club ligure ha annunciato la positività all’interno del club, rassicurando comunque sulle condizioni del giocatore. Si tratta del primo caso per lo Spezia.

