Serie A, Var sinonimo di… rigori: boom di penalty e Premier League doppiata

Var uguale più rigori. Questo dicono le statistiche di Serie A. Si parla tanto della nuova tecnologia che dovrebbe aiutare gli arbitri a commettere meno errori e si parla però sempre più spesso delle numerose decisioni controverse che questa genera. Nel massimo campionato italiano, soprattutto, fa discutere il numero di tiri dal dischetto concessi specie se si confrontano i dati con lo scorso anno o con gli altri campionati.

Var, più rigori: Premier League e Bundesliga doppiate

Lo scorso anno, nelle 760 partite di Serie A, furono fischiati 122 rigori con una media di 0,16 a partita. Quest’anno i numeri hanno subito una doppia impennata prima e dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. Nel massimo campionato italiano, prima del lockdown si erano giocate 512 partite con 120 rigori assegnati, 0,23 a gara. Alla ripresa, con 88 partite disputate, gli arbitri hanno mandato 32 volte i giocatori sul dischetto con una media di 0,36 a partita. Ovvero più del doppio rispetto alla media dello scorso campionato. In totale in Serie A, i rigori concessi quest’anno sono 152 in 30 giornate. Si tratta di un vero e proprio record considerando che il divario con Premier League e Bundesliga è davvero notevole. In Germania, al termine delle 612 partite di campionato, i rigori assegnati sono stati 72. In Inghilterra, dopo 33 giornate (658 partite), gli arbitri hanno fischiato un totale di 77 calci di rigore. La Liga vede numeri più elevati ma ha anche giocato più partite rispetto al campionato nostrano. Insomma, Var è sinonimo di rigore. Con una proiezione si potrebbe arrivare a quota 200 entro la fine della stagione.

