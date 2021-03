Serie A, venerdì la fumata bianca per i diritti tv nazionali fino al 2014. Dazn in pole

Ancora in alto mare l’assegnazione dei diritti tv nazionali per la Serie A per il prossimo triennio. Dopo il nulla di fatto ieri nell’assemblea di Lega, venerdì nuovo summit per l’ora di pranzo. Da quanto si ipotizza sarà Dazn a trasmettere le partite della Serie A fino all’estate del 2024. Per la fumata bianca in assembla occorrono 14 voti, quelli che Dazn dovrebbe riuscire a contare entro il fine settimana: ieri si è fermata a 11 preferenze, 8 astenuti e un assente. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il fronte dei favorevoli è composto da Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese, a cui ieri si è aggiunto il Torino. In otto hanno invece preferito continuare ad astenersi: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia. In questo gruppo però ci sono club che supportano l’offerta della tv in streaming, la più ricca con 840 milioni messi sul tavolo per sette partite in esclusiva e altre tre gare in co-esclusiva. Resiste anche una quota di club che invece spinge per Sky, sulla cui offerta pesa l’interrogativo dell’ammissibilità giuridica. Intanto sono stati venduti i diritti tv per la trasmissione della Serie A negli Usa. L’acquirente scelto all’unanimità è CBS, che per aggiudicarseli investirà 57 milioni all’anno più altri sei per la visione della Coppa Italia.