Serie A, vittoria al cardiopalma per il Milan: Udinese ko 3-2

Preziosa vittoria per il Milan nel lunch match della ventesima giornata di Serie A. I rossoneri, a San Siro, hanno superato per 3-2 l’Udinese cogliendo il loro secondo successo consecutivo.

LA GARA – I friulani sbloccano il punteggio già al 6′, con Stryger Larsen che sfrutta un’uscita maldestra di Donnarumma per insaccare a porta vuota. I rossoneri provano a rispondere con Romagnoli e Castillejo, ma il pareggio arriva solamente nella ripresa, quando, al 48′, il neoentrato Rebic fulmina Musso con un preciso destro. L’Udinese replica otto minuti più tardi e, nel giro di pochi secondi, si rende pericoloso due volte con Mandragora e Okaka. Al 71′, pero, è la squadra di Pioli a siglare il 2-1 grazie ad un gran sinistro al volo da fuori area di Hernandez. All 85′ l’Udinese, trova il 3-2 con Lasagna, ma in pieno recupero ci pensa Rebic a regalare i tre punti ai rossoneri.