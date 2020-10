Serie B, Liotti e Menez lanciano la Reggina. Chievo k.o. contro la Salernitana

Il pomeriggio della Serie B vede risultati sorprendenti e conferme importanti. La prima gara vede la vittoria in trasferta della Salernitana sul Chievo Verona. Mogos illude i veronesi, superati da Tutino e Djuric. Mancosu e Henderson fanno volare il Lecce conto l’Ascoli. La Reggio Audace supera per 2-0 l’Entella con le reti di Mazzocchi e Varone. Stesso risultato per il Frosinone sul campo del Venezia. Vince anche la Reggina che supera per 3-1 il Pescara. Decidono i gol di Liotti e Menez. Pari in Spal-Cosenza ed Empoli-Monza.

I RISULTATI

Tutti i risultati del pomeriggio:

Chievo Verona-Salernitana 1-2

Ascoli-Lecce 0-2

Entella-Reggio Audace 0-2

Spal-Cosenza 1-1

Empoli-Monza 0-0

Venezia-Frosinone 0-2

Reggina-Pescara 3-1