Sfida Chelsea – City sul mercato: l’obiettivo è un centrocampista del Milan

Il Milan visto dalla ripresa del campionato in poi ha sorpreso. La grande marcia dei rossoneri ha convinto la società a prolungare il contratto di Stefano Pioli che rimarrà sulla panchina milanista fino al 2022. La dirigenza ora penserà al mercato e ai giocatori ideali per costruire un Milan europeo.

ANCHE IL CHELSEA SU BENNACER

Oltre a pensare a come rinforzare la squadra, la dirigenza rossonera dovrà cercare di resistere alle offerte per alcuni dei loro giocatori migliori. Uno di questi è sicuramente Ismael Bennacer che in questa stagione ha sfornato prestazioni importanti mettendo in mostra le sue qualità. Le giocate dell’algerino non sono passate inosservate a Manchester e il City vorrebbe fare un tentativo per portare il giocatore alla corte di Guardiola. Secondo quanto riporta SportWitness non ci sarebbero solo i ‘citizens’ sul centrocampista. Anche il Chelsea infatti avrebbe messo gli occhi sull’ex Empoli e l’ostacolo finora rimane la richiesta economica rossonera: 50 milioni di euro.