Sfonda De Ligt risponde Belotti: Juve fermata dal Torino

Risultato giusto allo Stadium

E' finito in parità il 204° derby della Mole. Un risultato giusto anche se la Juventus ha messo maggiore pressione al Torino che ha risposto colpo su colpo. Buona partenza dei granata, poi Rabiot sfiora il gol per la Juve. Prima del quarto d'ora la sblocca De Ligt di testa, mentre nella ripresa Dybala accusa problemi muscolari (oltre agli infortuni di Rugani e Pellegrini) e il Torino trova il definitivo pari grazie a Belotti che piazza il diagonale vincente. Finale che ha visto la squadra di Allegri riversarsi nella metà campo avversaria ma la difesa granata ha resistito fino al 94'. L'orgoglio granata ha prevalso anche se dalla Juve ci si aspettava qualcosa di più visto che il pareggio frena la rincorsa per il quarto posto. Bianconeri a 47 punti e Torino a 33.