Sfonda Insigne pareggia Dzeko: Napoli e Inter si accontentano

Un punto che accontenta le due squadre dopo un bel match combattuto e ricco di occasioni

E' finita in parità 1-1 la sfida scudetto tra il Napoli e l'Inter al "Maradona". Un gol per parte con i padroni di casa che in avvio sono passati in vantaggio: l'arbitro Doveri va al Var e assegna un rigore per fallo di De Vrij su Osimhen: dal dischetto trasforma Insigne con un tiro potente che batte Handanovic. Poco dopo Zielinski colpisce un palo. A inizio ripresa Dzeko firma il pari, poi Elmas sfiora la rete. L'Inter ci ha provato ma non è stata mai pericolosa. Il pareggio frena il Napoli che non scavalca l'Inter ma i Campioni d'Italia in caso di successo del Milan domani contro la Sampdoria perderanno la prima posizione anche se devono recuperare la partita col Bologna.