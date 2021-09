Shevchenko cuore Milan: “Scudetto si può. Ma in Champions…”

L'ex bomber rossonero fa il tifo per il Diavolo

Redazione ITASportPress

Andriy Shevchenko non dimentica il suo Milan e parlando a La Gazzetta dello Sport si dice molto fiducioso della squadra a disposizione di mister Pioli in questa stagione. Grandi elogi e grandi ambizioni almeno in campionato. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda la Champions League.

SERIE A - "Mi ha colpito del Milan l’essere una squadra viva, con un gran bel ritmo. Una squadra piacevole da vedere, che gioca con facilità e che altrettanto facilmente riesce a costruire ottime azioni. Mi piace, sarà lì fino alla fine per provare a vincere lo scudetto", ha detto Shevchenko. "Milan rivale di chi? Dell’Inter, che ha cambiato molto ma resta competitiva. E poi del Napoli, della Roma. E della solita Juve, è partita male ma sa sempre come rialzarsi. Vedo grande equilibrio, sarà ancora più bello proprio per questo".

CHAMPIONS - Per quanto riguarda il ritorno in Champions, invece, l'ex bomber del Diavolo ha detto: "Il girone è il più tosto in assoluto. Non è un dramma se escono, non potrà mai essere considerato un fallimento. La squadra è competitiva e ha chance di passare il turno. E poi vediamola anche dalla parte degli avversari: pescare il Milan in quarta fascia è una sfortuna, per loro".