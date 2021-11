Shevchenko e il derby: “Milan da scudetto. Inter con tante certezze”

Parla l'ex bomber rossonero

"Il Milan primo non mi stupisce perché è diventato una squadra vera: può essere l'anno buono per lo Scudetto". Sono queste le parole del mitico ex attaccante anche del Diavolo Andriy Shevchenko che, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato in modo molto positivo della sua ex squadra in chiave campionato e in ottica del derby con l'Inter che andrà in scena domenica per la 12^ giornata di Serie A.