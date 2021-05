Shevchenko: “Non pensavo di vedere il Milan a lungo fuori dalla Champions”

L'ex attaccante ucraino commenta il momento dei rossoneri, a lungo lontani dalla massima competizione europea

L'ultima volta era stato nel 2014, quando l'Atletico Madrid si rivelò un ostacolo insormontabile. Da quegli ottavi di finale, non c'è stata più traccia del Milan in Champions League. Dopo sette anni di digiuno, la squadra italiana più titolata nella massima competizione europea ha l'occasione di tornare a calcare il palcoscenico più ambito. Dipenderà tutto dal finale di stagione, che vede la squadra di Stefano Pioli in lotta per il secondo posto.