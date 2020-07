Si ferma l’Atalanta: Pessina salva il Verona, al Bentegodi è 1-1

Si ferma l’Atalanta in un match che potrebbe sancire il suo definitivo addio dalla lotta per lo scudetto. I nerazzurri vengono bloccati dall’ottimo Hellas Verona di Ivan Juric, che gioca un brutto scherzo al maestro Gian Piero Gasperini. Con questo risultato, la Dea si piazza in seconda posizione a pari punti con l’Inter, ma con una gara in più e rischia di essere staccata dagli uomini di Antonio Conte, oltre che superata dalla Lazio.

LA GARA

L’Atalanta non vuole lasciare nulla di intentato e prova a conquistare altri punti per riaprire il campionato. Gli uomini di Gasperini devono fare i conti con la fisicità dell’Hellas Verona, che, nonostante il k.o. rimediato all’Olimpico contro la Roma, sembra essere in buona salute. Il primo squillo arriva dopo 4 minuti con il colpo di testa di Gomez bloccato da Silvestri. Pasalic imita il compagno e chiama il portiere scaligero alla respinta poco dopo. Poi però emerge l’Hellas che sfiora il vantaggio con Salcedo (tiro deviato da Palomino) e Faraoni che trova la parata di Gollini. Malinovskyi scuote la Dea, ma viene fermato ancora dall’ottimo Silvestri. Nella ripresa Duvan Zapata illude l’Atalanta: il colombiano sfrutta un errore in disimpegno e fulmina il portiere con una rasoiata imprendibile. Il vantaggio, però, dura solamente 8 minuti: Pessina è il più lesto ad avventarsi sulla respinta corta di Gollini sulla conclusione dalla distanza di Rrahmani. Gomez prova a riportare avanti la Dea, andando a sbattere contro Silvestri. Nel finale l’Atalanta non riesce a trovare il varco giusto. Finisce 1-1.