Si riaccende l’asse Torino-Manchester: Belotti potrebbe volare in Premier

Da Darmian a Joe Hart l’asse Torino-Manchester è stato parecchio attivo negli ultimi anni. Nel 2015 il laterale venne acquistato dallo United dove rimase per 4 stagioni, mentre il portiere dal City cercò fortuna sotto la Mole, ma la sua avventura finì dopo una sola stagione. Negli ultimi giorni dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni riguardo l’interessamento dei Red Devils nei confronti di un altro giocatore del Torino.

MANCHESTER UNITED SU BELOTTI

Il giocatore in questione è Andrea Belotti. Il “Gallo” sta letteralmente trascinando il Torino verso la salvezza e la zona calda dista solamente 7 punti. I gol e la prestazione fatta vedere contro il Lecce certificano la maturazione del classe ’93 che in questa stagione ha raggiunto quota 16 gol in 31 presenze. Numeri che hanno attirato l’attenzione di Ole-Gunnar Solskjaer che vorrebbe portare il giocatore all’Old Trafford. Su Belotti però c’è anche l’Inter, ma i Red Devils sembrerebbero fare sul serio. L’ostacolo più grande per la società inglese sarebbe la clausola di 90 milioni attiva nel contratto di Belotti per i club esteri, ma secondo quanto riporta TuttoSport lo United farà un tentativo. Dopo Darmian dunque, un altro granata potrebbe vestire la maglia del Manchester United.