Simeone gela il Genoa che perde 1-0 a Verona e resta penultimo

Il Verona trova tre punti importanti

Il Genoa perde a Verona e sciupa una buona occasione per la salvezza. Al Bentegodi ha deciso un gol del Cholito dopo 5’ che permette al Verona di ritrovare il successo, scavalcando il Sassuolo in classifica. L’Hellas è ora al nono posto. Grossa delusione per gli oltre 2mila tifosi liguri al seguito. Il Genoa perde l’occasione di superare il Venezia agganciando il Cagliari, e resta penultimo.