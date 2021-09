Simeone gol da ex in Genoa-Verona: “Avevo bisogno di segnare…”

L'attaccante argentino in gol contro il Grifone

CRESCITA E GOL - "La squadra sta crescendo, si vede per come giochiamo quando scendiamo in campo. Poi in turni di campionato ravvicinati come questi, per una squadra come la nostra che ha un dispendio energetico elevato, può capitare che si possa prendere dei gol, ma sono convinto che nelle ultime tre partite la squadra abbia dimostrato di essere in crescita e vogliosa di lottare, ogni sera, siamo stati squadra contro ogni avversario. Il gruppo c’è. Emozioni dopo il gol? Sono molto felice, ne avevo bisogno, non solo per me ma ovviamente anche per la squadra. Voglio rendermi utile in ogni modo, segnando o spendendomi con una corsa in più per i miei compagni. Siamo una squadra che corre tanto e fisica nei contrasti, ci piace aggredire l’avversario e attaccarlo con determinazione, per cercare sempre di creare occasioni. Possiamo crescere nella gestione della gara, lavoreremo per riuscirci. La prossima gara con lo Spezia? Sarà molto importante la prossima partita, prima della sosta vogliamo fare un ulteriore passo in avanti, a maggior ragione giocando davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio".