Simeone: “In quarantena ho studiato gli allenamenti di mio padre all’Atletico Madrid”

Giovanni Simeone studia da… suo padre. L’attaccante del Cagliari lo ha dichiarato nel corso di una bella intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport nella quale ha rivelato come ha colto l’occasione dello stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus per studiare e guardare, per la prima volta, lo stile di gioco e le tattiche di Diego Pablo Simeone, suo padre e mister dell’Atletico Madrid.

Simeone: “Confrontate mie partite con allenamenti di mio padre”

“Lo stop forzato è stato l’occasione per continuare a imparare. Ho studiato la fase offensiva dell’Atletico Madrid, per provare a riproporla col Cagliari“. Queste le parole di Giovanni Simeone che rivela di aver provato ad imparare dal più esperto Cholo. “Ho cercato di vedere molte mie partite e le ho confrontate con gli allenamenti che fa mio papà all’Atletico Madrid. Nonostante tutto si sia fermato, ho cercato di imparare qualcosa in questo periodo di stop, qualcosa che si poteva fare anche dentro casa. Mi è venuto in mente di guardare gli allenamenti dell’Atletico, cercando di studiare la loro fase offensiva e riportarla poi nel mio Cagliari. È stato un modo per crescere anche durante la quarantena”. Un fatto inedito come sottolinea lo stesso bomber del Cagliari: “Dico la verità: era la prima volta che guardavo l’Atletico Madrid. Non mi era mai capitato di guardare o chiedere qualcosa relativamente ai colchoneros anche perché i loro allenamenti non hanno nulla a che fare con quello che facciamo al Cagliari. Però ho pensato che fosse il momento giusto. Se un giorno mi capitasse di essere allenato da mio papà, almeno adesso so tutto“.

Il Cagliari si prepara a tornare in campo per la Serie A. I sardi saranno tra i primi a scendere in campo per la ripresa del campionato con il recupero della sfida contro il Verona che è in programma sabato 20 giugno alle 21.45. Sarà anche la prima partita di Walter Zenga come mister rossoblù. Chissà se le nuove conoscenze portate da questa quarantena possano tornare utili già contro la squadra di Juric…

PER TUTTE LE NEWS SUL GOSSIP CLICCA QUI