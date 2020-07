Simeone risponde a Barrow, finisce 1-1 tra Cagliari e Bologna

Finisce in pareggio la sfida tra Bologna e Cagliari. Un gol per tempo sancisce un pareggio che interrompe il buon momento di forma delle due squadre.

La partita

Dopo una vittoria a testa, Cagliari e Bologna si annullano nel match dell’Ara. Nel primo tempo succede poco o nulla con il grande caldo a fare da protagonista. All’ottavo minuto il Cagliari si fa vedere con un tiro da 25 metri di Nainggolan, ma la palla esce a lato. Al 18esimo ci prova il Bologna con Orsolini che calcia da lontano con il suo sinistro, ma la conclusione si traduce in un un nulla di fatto. Il Bologna gestisce il possesso, ma la squadra di Mihajlovic non affonda il colpo. Nel recupero del primo tempo ecco che i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete al 48esimo di Moussa Barrow. Nella ripresa il Cagliari pareggia subito con il gol di Simeone che si fa trovare pronto sul tiro sporco di Nainggolan.