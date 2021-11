Simeone rivela: “Mi alleno sognando la Nazionale argentina”

Giovanni Simeone punta in alto: l'attaccante figlio d'arte sogna l'ingresso nella Nazionale argentina

Sei gol negli ultimi due incontri, peraltro non semplici, dato che gli avversari erano Lazio e Juventus. Giovanni Simeone sembra incontenibile nell'ultimo periodo. L'attaccante argentino, figlio d'arte, è diventato protagonista in Serie A, ma non smette di sognare in grande, come ha rivelato ai microfoni di TyC Sports: "Cerco di fare bene nel mio club, so che prima o poi la chiamata arriverà se continuo così. Mi preparo per tutto, per essere convocato e per qualunque cosa accada dopo, che sia andare al Mondiale o giocare una sola partita. Io sono pronto, se mi tengono in considerazione. Se aspetti e basta non ottieni nulla, se non c'è preparazione non arrivi da nessuna parte".