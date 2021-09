Simone Inzaghi, il papà: “All’Inter tanta pressione e dorme meno”

Il papà del tecnico nerazzurro ha raccontato come il figlio vive la sua nuova avventura

Il papà di Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell'Inter, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come gestisce lo spogliatoio. "Nella Lazio tante volte sono volate le bottigliette. Una volta Hoedt lo fece arrabbiare e mio figlio fu durissimo. Il lunedì seguente il difensore gli chiese un colloquio per scusarsi, ma Mone gli disse che gli avrebbe parlato solo il venerdì pomeriggio: l’ha lasciato quattro giorni a macerare». Correa: «Non l’ha voluto perché lo conosce, ma perché lo considera fortissimo e in grado di fare la differenza giocando in coppia con qualunque altro attaccante». Che qualcosa sia cambiato, e che le pressioni per Simone siano maggiori, si capisce anche da un altro particolare: «Dorme un po’ meno adesso, me lo dice anche la moglie Gaia.