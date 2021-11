Sindaco Sala sul nuovo San Siro: “Approvazione prevista entro venerdì prossimo”

Un bel passo avanti per il nuovo San Siro

Il sindaco della città di Milano, Beppe Sala, ha parlato del nuovo San Siro, ai microfoni di Sky. Sul nuovo stadio di Milan e Inter, il primo cittadino meneghino ha rivelato: "Sulla delibera per decretare l’interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio di San Siro, la Giunta comunale sta lavorando duramente. L'approvazione se non è domani, sarà venerdì prossimo. Credo che a questo punto, non abbiamo più incertezze ma va spiegata bene, anche a tutti i cittadini e a tutto il mondo della politica. Penso che per come siamo partiti due anni fa, abbiamo fatto grandi passi avanti. Tutto ciò sarà fantastico per la città di Milano".