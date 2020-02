Sirene spagnole per Fabian Ruiz, non c’è solo il Barcellona

Fabian Ruiz è il giocatore più in forma del Napoli di Rino Gattuso. Non solo per lo splendido gol messo a segno contro il Brescia, ma anche per l’ottima prestazione offerta contro il Barcellona. Lo spagnolo è richiestissimo sul mercato e sul giocatore si stanno muovendo parecchi club europei.

SPAGNA – Le voci più insistenti però arrivano direttamente dalla Spagna. Il giocatore è monitorato dal Barcellona che vorrebbe provare un assalto per il centrocampista. L’offerta però più allettante potrebbe arrivare invece direttamente dalla capitale. Il Real Madrid infatti è pronto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far vacillare DeLa e i suoi collaboratori. L’offerta, se confermata, metterebbe i blancos in pole. Inoltre in casa Real si sono create delle tensioni tra Kroos e Zidane, soprattutto dopo l’esclusione del tedesco dal match di Champions contro il City.