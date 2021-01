Skorupski: “La parata di Szczesny su Cuadrado è stata difficilissima. Io devo migliorare…”

Il portiere del Bologna Lukas Skorupski ha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus: “La parata migliore? Forse quella di Szczesny su Cuadrado che non si aspettava il colpo di testa del suo compagno. È stata una presa difficilissima. Io o lui in Nazionale? Abbiamo cambiato l’allenatore, spetterà a lui fare le scelte. Speriamo che ci convochino, abbiamo fatto entrambi bene oggi. Siamo 4 portieri forti in Polonia, tre in Italia e uno che gioca in Inghilterra. Devo ancora migliorare con i piedi, in porta invece mi sento sempre sicuro”.