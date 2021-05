Skriniar: “Conte meriti enormi per scudetto. Noi calciatori non potevamo parlarne”

Parla il difensore dell'Inter sulla cavalcata verso il Tricolore

Milan Skriniar , difensore dell' Inter , in un’intervista a Sport Aktuality, si è soffermato sulla vittoria dello scudetto e sulla grande stagione disputata grazie anche alla forza del mister Antonio Conte. Il centrale slovacco ha elogiato l'operato del tecnico dandogli grandi meriti: " Conte ha meriti enormi . Ha una visione di ciò che vuole e la ottiene. Ha vinto molto anche nei club precedenti, ora ha vinto lo scudetto con l’Inter. Sotto la sua guida, tutto funziona alla perfezione nella squadra. Nella sua prima stagione siamo arrivati ​​in finale di Europa League e in Serie A siamo arrivati ​​secondi alle spalle della Juventus. Nel secondo anno abbiamo già conquistato lo scudetto".

Sul percorso e la mentalità nel corso di tutta la stagione, Skriniar ha raccontato: "Anche quando eravamo primi, Conte non voleva che parlassimo di scudetto. Soprattutto fuori dallo spogliatoio. Conte sottolineava il fatto che dovevamo guardare esclusivamente a noi stessi, alle nostre partite, alle prestazioni e ai risultati. Ci siamo detti nello spogliatoio che stavamo cercando di conquistarlo, ma non doveva uscire fuori attraverso le dichiarazioni. Da nessuna parte abbiamo detto che eravamo nettamente favoriti per vincere o che eravamo i migliori. E penso che anche questo ci abbia aiutato poi a portare a casa il successo".