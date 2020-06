Skriniar, danno e beffa: oltre a squalifica e ammenda arriva multa da parte dell’Inter

Milan Skriniar non prenderà parte alle prossime tre giornate di Serie A. Una brutta notizia per l’Inter che farà a meno del suo centrale difensivo per i prossimi turni. La squalifica rimediata non verrà contestata da parte della società che non intende trovare alibi al suo tesserato.

Oltre al doppio giallo, per il centrale interista è stata fatale un’espressione blasfema che lo ha di fatto escluso per altri due turni. Ecco perché la società nerazzurra non intende fare ricorso e non solo. L’Inter avrebbe deciso di multare ulteriormente Skriniar che quindi, oltre all’ammenda stabilita dalla Federcalcio, si troverà a pagare anche un’altra sanzione. Una tegola non indifferente per il giocatore ma anche per la stessa società che rinuncia al suo difensore in un momento fondamentale del campionato.

