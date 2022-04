Skriniar, l’Inter ha un piano tenerlo e respingere le sirene della Premier League

Il difensore è una pedina fondamentale della squadra nerazzurra ma ha anche tanto mercato...

L' Inter ha un piano per tenersi stretto Milan Skriniar . Il rinnovo di contratto e soprattutto un aumento di ingaggio in modo da evitare eventuali "fastidi" dalle big di Premier League che da tempo si affacciano a più riprese sul centrale slovacco.

L'idea della società nerazzurra è di portare l'attuale scadenza degli accordi fissata al 2023 fino al 2026. In questo modo il club sarebbe in una posizione di forza nell'ottica di una eventuale proposta dei club interessati al giocatore. Su Skriniar, infatti, non è un segreto che da tempo ci siano soprattutto due squadre inglesi, Manchester United e Tottenham dell'ex Conte.

Il difensore nerazzurro è quello che, ad oggi, ha il maggiore mercato e per questo occorre che Marotta e la dirigenza pensino bene a come muoversi. In tal senso, per il giocatore sarebbe pronto un rinnovo con ritocco dell'ingaggio. Dagli attuali 3.5 ad almeno 4.5 più bonus. Questo il piano dell'Inter per non avere preoccupazioni sul futuro di Skriniar.