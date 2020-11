Skrtel non ha dubbi: “Tante offerte per Skriniar. Ecco cosa dovrebbe fare”

L’ultimo anno di Milan Skriniar è stato piuttosto turbolento. Il difensore slovacco, infatti, ha perso il posto da titolare in casa Inter e non sembra avere un ruolo da protagonista assoluto nelle gerarchie di Antonio Conte. Dunque che fare? Quale potrebbe essere il suo futuro?

OPINIONE

Marten Skrtel sembra avere le idee chiare a riguardo. Il difensore connazionale di Skriniar ha espresso il suo parere a Sport Aktuality: “Ci sono momenti, nella vita di un calciatore, in cui nulla va come pianificato. E quando succede, è importante per un calciatore reagire rapidamente. Skriniar sta vivendo qualcosa di questo tipo all’Inter: nelle ultime gare ha perso il suo ruolo di titolare e si è parlato tanto di un possibile addio al club. Il mio consiglio però è di restare, nonostante ci siano club spagnoli e inglesi su di lui. E’ all’Inter che si è costruito un nome, è lì che deve lottare per tornare a essere protagonista”.