Sky Italia, calo abbonati senza la Serie A

Sky Italia ha chiuso il 2021 con un numero di abbonati tra i 4,3 e i 4,4 milioni, in discesa di circa 500 mila unità rispetto ai 4,8 milioni con cui aveva terminato il 2020.

Sono stati resi pubblici da Comcast i numeri di Sky. La piattaforma televisiva ha registrato ricavi di oltre 20,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 18,6 miliardi di dollari del 2020. Il risultato deriva da un aumento dei ricavi pubblicitari e dalle sottoscrizioni degli utenti ma anche i costi sono stati saliti a 17,9 miliardi di dollari rispetto ai 16,6 miliardi del 2020. Per quanto riguarda gli abbonati però e i ricavi, Comcast ha segnalato degli effetti negativi, dovuti alla riduzione dei diritti tv della Serie A per la stagione 2021-2022. Il comunicato ufficiale della società americana Comcast: “I ricavi diretti dal consumatore sono diminuiti dell’1% a 4 miliardi di dollari (nel quarto trimestre del 2021, ndr), riflettendo principalmente un aumento degli abbonamenti e dei ricavi medi per sottoscrizione con i clienti del Regno Unito, compensato da una diminuzione degli abbonamenti e dei ricavi medi per sottoscrizione in Italia a causa della riduzione dei diritti televisivi per le partite della Serie A”.