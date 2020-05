Slitta la ripresa degli allenamenti di gruppo: “Manca l’ok del Cts”

Altro giro, altro dietrofront. Il calcio italiano si prepara a ripartire e secondo quanto affermato dal ministro dello Sport qualche giorno fa, il 18 sarebbe dovuto essere il giorno della ripresa degli allenamenti di gruppo. Alcune squadre avrebbero in ogni caso rimandato gli allenamenti come per esempio Juventus e Brescia. Per alcune società il protocollo stilato dal Comitato Tecnico Scientifico sarebbe troppo restrittivo e insostenibile.

Allenamenti rinviati

L’ultimo colpo di scena del nostro calcio arriva nella serata di domenica e riguarda proprio le sedute di gruppo. Quando ormai alcune squadre erano pronte a scendere in campo, ecco che è arrivata dall’Ansa la notizia che il tutto è rinviato a martedì 19: “La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani (lunedì 18 maggio). Secondo il punto ‘E’ del nuovo dpcm finché non c’è il visto del comitato valgono le regole precedenti”. Un dietrofront seppur temporaneo che getta ulteriore incertezza sul panorama calcistico italiano.