Sneijder avverte la Roma: “Mourinho non può vincere da solo. Ecco cosa serve”

L'ex trequartista olandese avverte la formazione capitolina

Wesley Sneijder ha vinto tutto con Mourinho all'Inter. L'olandese spiega al Daily Mail: "E' davvero un grande acquisto per tutto il calcio il calcio italiano e per il club. La Roma però non ha attualmente i calciatori per lo Scudetto. Mourinho è sicuramente un valore aggiunto ma bisogna vedere cosa farà il club sul mercato e quali calciatori acquisterà. Deve comprare almeno un paio di calciatori fortissimi, due top player. Non sono a conoscenza di quanto possano spendere ma sono sicuro che Mourinho darà un contributo fondamentale. Nessuno può vincere da solo neanche Mourinho". Un messaggio forte e chiaro.