Solskjaer avvisa l’Inter: “A giugno Sanchez torna a Manchester”

Non sono sicuramente passate inosservate le parole rilasciate al Sun dal manager dello United Ole Gunnar Solskjaer riguardo al futuro di Alexis Sanchez: “Tornerà quest’estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati su di lui”.

Il cileno si era trasferito al Manchester United nel gennaio 2018 e in 18 mesi aveva collezionato solo 5 gol in 45 presenze. Un bottino poco convincente che aveva poi portato la dirigenza a cederlo in prestito all’Inter. L’infortunio alla caviglia però ha impedito all’attaccante di riaffermarsi sotto la guida di Antonio Conte. Sanchez ha saltato ben 14 partite ed è tornato a disposizione da poche settimane. Avrà sei mesi per convincere l’Inter a riscattare il cartellino, anche se da Manchester Solskjaer si è detto pronto a riaccoglierlo.