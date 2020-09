Soriano fa volare il Bologna: Parma demolito 4-1 nel derby emiliano

A volte, per risolvere alcune serate, serve un vero e proprio trascinatore. Roberto Soriano si trasforma nell’uomo copertina del match grazie a due gol e un assist. Grazie alla sua prova straordinaria il Bologna conquista il derby dell’Emilia ai danni del Parma. I rossoblu si rilanciano con un netto 4-1, dimenticando la sconfitta rimediata all’esordio contro il Milan.

LA GARA

La partenza del Bologna risulta eccessivamente timida. Nei primi dieci minuti è il Parma a rendersi pericoloso. Tomiyasu salva su Gervinho a botta sicura e qualche minuto dopo è Skorupski a salvare sul colpo di testa di Brugman, perfettamente smarcato da un lancio in avanti. Tuttavia al primo affondo i rossoblu colpiscono. Da calcio d’angolo Sansone incorna perfettamente sul secondo palo e trafigge Sepe al 16′. Passano quattordici minuti e Soriano concede il bis: recupero palla sulla trequarti, conclusione violenta deviata da Bruno Alves e 2-0. Il Parma esce dal campo e non riesce a controbattere. Nella ripresa il Bologna cala subito il tris con Skov Olsen, perfettamente smarcato dal solito Soriano e bravo a battere Sepe sul secondo palo. L’unico sussulto degli ospiti arriva con Hernani che approfitta di un errore nel rinvio del portiere e della dormita della difesa avversaria per accorciare le distanze. Poco dopo l’espulsione diretta di Iacoponi per fallo da ultimo uomo chiude la contesa. Palacio decide di infierire e spazza via quel che resta degli avversari con un missile sotto la traversa in pieno recupero. Il Bologna torna al successo con il 4-1 finale. Campanello d’allarme per il Parma, alla seconda sconfitta consecutiva.