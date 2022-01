Sorpresa: Inter non segna e pareggia contro l’Atalanta

Partita avvincente al Gewiss Stadium dove è mancato solo il gol

Dopo 39 partite in campionato con gol (dal 23 gennaio 2021 in totale 95 reti), l'Inter non sfonda a Bergamo e pareggia 0-0 contro l'Atalanta. Al Gewiss Stadium una bella partita dove è mancato solo il gol visto che entrambe le squadre hanno avuto tante chance nel corso del match. Musso è super su Sanchez nel primo tempo. Nella ripresa è invece eccezionale Handanovic in uscita su Pessina. Grande salvataggio di Pezzella su Darmian, chance anche per Dzeko, Vidal e D'Ambrosio nel finale, così come per Pasalic e Muriel. Portieri protagonisti. Inzaghi primo a +2 sul Milan a parità di partite giocate (coi rossoneri in campo lunedì). Gasp a quota 42 punti.