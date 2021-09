Sorrentino esalta Musso dopo Champions: “Il portiere più forte della Serie A…”

Belle parole da parte dell'ex portiere nei confronti dell'estremo difensore dell'Atalanta autore di una grande prova in Champions contro il Villarreal

Un parere importante quello di Stefano Sorrentino , storico ex portiere del Chievo, a proposito delle qualità dell'estremo difensore dell' Atalanta Juan Musso . Il calciatore argentino, trasferitosi a Bergamo in questa annata dall'Udinese, ha debuttato in Champions League nella notte nella gara contro il Villarreal ed è stato decisivo a suon di parate.

Presente negli studi di Mediaset, Sorrentino ha parlato della straordinaria prova del portiere della Dea autore di diversi interventi miracolosi che hanno poi portato i suoi al 2-2 finale in terra spagnola: "È il portiere più forte della Serie A, completo e pronto per questi palcoscenici", ha detto l'ex estremo difensore. "Mi piace tantissimo e sono contento per la sua prestazione. Quando vieni "bersagliato" come gli è successo contro il Villarreal, vengono fuori le sue doti migliori".