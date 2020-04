Sorrentino ricorda: “Ronaldo infuriato, niente scambio di maglia con me”

Cristiano Ronaldo è andato in gol contro ogni squadra italiana incrociata nel suo percorso alla Juventus. Tutte tranne una: il Chievo Verona. Merito di Stefano Sorrentino, capace di stregare il fuoriclasse portoghese dagli undici metri. L’ex portiere gialloblu è tuttora l’unico portiere in Serie A ad aver parato un rigore a CR7. Tuttavia rimane un neo in quella serata speciale per l’estremo difensore. Lo ha raccontato lo stesso Sorrentino a Sky Sport: “Abbiamo accettato di scambiare le nostre maglie, ma dopo aver sbagliato il rigore era molto arrabbiato. Non gli era mai successo in Italia. Nel tunnel dello spogliatoio ci siamo incontrati, mi ha dato una stretta di mano e si è congratulato con me, ma aveva una brutta faccia e non mi ha dato la maglia. Alla fine ho preso quella di Dybala. È andata bene comunque”.