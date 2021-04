Sorriso Udinese: Benevento schiantato 4-2. Lotta salvezza riaperta

I friulani conquistano tre punti preziosi che scacciano la crisi

Una vittoria per uscire dalla crisi. L' Udinese conquista tre punti importanti superando nettamente il Benevento nell'anticipo della trentatreesima giornata. I friulani mettono così nel mirino la permanenza nella massima categoria, avvicinandosi alla salvezza, mentre inguaiano i campani, che rischiano di essere agganciati dal Cagliari, in piena rimonta dalla zona retrocessione.

Bastano 3 minuti all'Udinese per trovare il gol del vantaggio: De Paul pesca Molina che batte il portiere avversario. Il Benevento prova a spingere e serve una prodezza di Musso su Glik per negare il pareggio. I bianconeri riprendono a spingere e al 31' trovano il raddoppio con un destro devastante di Arslan. I giallorossi rientrano in partita grazie a Viola che trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa, l'Udinese ritrova il doppio vantaggio con Stryger Larsen, messo nuovamente in condizione di andare al tiro da una prodezza di De Paul. I friulani dilagano con Braaf, che salta Glik e infila Montipò. Lapadula prova a riaprire i giochi nel finale, ma la sua rete serve solo a fissare il 4-2 finale.