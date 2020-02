Sospiro di sollievo per il Bologna: Palacio riprende l’Udinese

Il Bologna non si arrende mai. Per l’ennesima volta i rossoblu rimontano una situazione di svantaggio e si salvano. Mastica amaro l’Udinese che ha condotto a lungo la partita e non è riuscita a finalizzare l’ottimo lavoro condotto dalla squadra di Gotti. I felsinei restano così a contatto con la zona europea, mentre i friulani allungano leggermente dalla zona calda della classifica.

IL MATCH – In avvio regna l’equilibrio. Le due formazioni faticano a trovare spazi, creando comunque i presupposti per buone palle gol. Il Bolgona va vicino al vantaggio con Orsolini e Skov Olsen: prodigioso Musso sulla prima conclusione. Al 33′, al primo affondo, l’Udinese trova il vantaggio con il colpo di testa di Okaka che batte imparabilmente Da Costa. Mbaye sfiora il pareggio sul finire dei 45 minuti iniziali. Nella ripresa, i rossoblu attaccano a testa bassa e sfiorano la rete con Orsolini in due occasioni. Mbaye salva su Lasagna a due passi dal 2-0. Nei minuti di recupero il forcing del Bologna viene premiato da Palacio che sfrutta l’assist di Tomiyasu per l’1-1 finale.