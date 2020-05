Sospiro di sollievo per la Juventus: “Nessun positivo al Coronavirus”

Le squadre di Serie A non smettono di allenarsi in vista della possibile ripresa della stagione interrotta per l’emergenza Coronavirus. Una delle formazioni sotto osservazione è senza dubbio la Juventus che ha riscontrato alcuni casi di positività al Covid-19. Il club bianconero ha voluto fare il punto della situazione con un comunicato: “Continua il programma di lavoro della Juventus alla Continassa. Da qualche giorno, i calciatori bianconeri effettuano sedute di allenamento individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi”.