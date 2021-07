Sottosegretaria allo Sport Vezzali: “Puntiamo al 75% dei tifosi negli stadi”

Parole importanti quelle della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che indica gli scenari in vista della riapertura degli stadi.

Negli ultimi tempi si è molto discusso per quel che riguarda la riapertura degli stadi in Italia, in vista della stagione 2021/22. Come sappiamo la chiusura totale degli impianti per tutte le società calcistiche è stata una vera e propria mazzata dal punto di vista degli introiti.