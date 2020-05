Spadafora dà il via libera: “Allenamenti di squadra dal 18 maggio”

Dopo il via libera agli allenamenti individuali, ecco che scatta anche il semaforo verde per le sedute di gruppo. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato alla Camera dando l’ok definitivo per gli allenamenti di squadra. Una decisione che è arrivata solamente dopo che la Figc ha accolto tutte le modifiche chieste dal Comitato Tecnico Scientifico.

Spadafora dà l’ok

Durante un’informativa alla Camera Spadafora ha dichiarato: “Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente della Figc Gravina, in cui ha reso noto che la Figc ha accolto tutte osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo consentendo senza altre difficoltà di riprendere gli allenamenti dal 18 maggio. Procediamo con prudenza verso la riapertura. Un primo passo c’è stato con il ritorno degli allenamenti individuali e la possibilità di fare attività motoria per gli italiani. E’ tutto graduale. Lavoriamo senza sosta per dare risposte al mondo dello sport, ma l’attenzione principale è dedicata al calcio”.

L’importanza del calcio

Durante il suo discorso Spadafora ha inoltre aggiunto: “So quanto sia importante dal punto di vista sociale il calcio, non riconoscerlo sarebbe paradossale, è un’industria con un importante giro d’affari e ogni anno dà al Fisco oltre 1 miliardo. L’inasprimento del dialogo è eccessivo agli occhi di quegli italiani che pensano alla salute. Le valutazioni del CTS sul protocollo sono numerose e cito queste tre significative: quarantena di squadra in caso di un positivo all’interno del gruppo, responsabilità dei medici delle società e i tamponi che non dovranno impattare sui bisogni dei cittadini”.