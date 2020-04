Spadafora: “Analizzeremo il protocollo, ripresa il 4 maggio da verificare”

Ripartenza possibile? Il mondo del calcio si interroga su come superare la crisi derivante dalla pandemia di Coronavirus. La Lega Serie A si è mostrata piuttosto compatta all’idea di ripartire. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora però frena i facili entusiasmi. Ai microfoni Rai afferma: “Mercoledì ci sarà l’incontro con la FIGC, che presenterà nel dettaglio un protocollo studiato prevalentemente per gli allenamenti. Lo analizzeremo insieme. Oggi però non mi sento di dare per certa la ripresa del campionato e nemmeno degli allenamenti il 4 maggio”. Insomma, la possibilità di una ripresa del campionato di calcio sembra debba essere ancora stabilita pienamente.