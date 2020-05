Spadafora annuncia: “Ripresa Serie A? Decideremo settimana prossima, ma i contagi nelle squadre…”

Intervenuto ai microfoni di Seilatv Bergamo nel corso del programma Dodicesimo in Campo 2019-2020, il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha commentato le recenti notizie riguardo la possibile ripresa del campionato di Serie A.

Tanti i dubbi relativi alla ripartenza delle attività di squadra e, soprattutto, delle partite del massimo torneo di calcio in Italia: “Le notizie di queste ore riguardo ai contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare“, ha esordito Spadafora che poi sistema il tiro: “Ma fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è prudenza”.

NOTIZIE – Ma quando si potrà decidere qualcosa di definitivo? Spadafora prova a fissare una dead line: “La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire anche sulla base dell’analisi della curva e l’andamento dei contagi dopo questa prima riapertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo adottato dalla FIGC. Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Questi due fattori ci consentiranno di decidere”.

TIFOSI – Altro tema caldo saranno i tifosi e le gare a porte chiuse anche in futuro: “Dobbiamo capire come organizzarci in vista del prossimo autunno. Il nostro obiettivo è quello di capire come contemplare la passione per il calcio degli italiani con i tempi che sono cambiati e questo virus”.