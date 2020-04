Spadafora annuncia: “Senza accordo per protocollo Governo dirà stop definitivo alla Serie A”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a Rai 3 per fare il punto sulla situazione legata alla ripresa delle attività nel mondo del pallone ed in particolare della Serie A relativamente ad allenamenti e campionato.

MOMENTO – “Tutti i giorni ricevo migliaia di email a cui rispondo la notte per ore e ore”, ha detto Spadafora. “Stiamo facendo il massimo nei limiti e nelle condizioni particolari in cui ci troviamo. Nessuno nel mondo era preparato a tutto questo. Adesso abbiamo le idee più chiare sui riscontri negativi della pandemia. Nel prossimo decreto ci saranno misure più mirate. Il comitato tecnico-scientifico è preoccupato, non ci possiamo permettere una nuova ondata di contagi”.

SERIE A – Fermo anche riguardo alla ripresa dei campionati: “Bisogna lanciare un appello alla Lega di Serie A per finire polemiche e scontri. Il calcio deve essere simbolo di leggerezza, passione e gioco, deve dividerci solo per il tifo. La situazione è questa: il comitato tecnico-scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, come la Figc, per approfondimenti sul protocollo degli allenamenti. Diciamolo chiaramente: se il protocollo troverà un accordo tra le parti, gli allenamenti riprenderanno e questo avrà un riflesso positivo sulla ripresa dei campionati. Viceversa sarà il Governo a decretare, per emergenza sanitaria, la chiusura del campionato, anche creando quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni per l’emergenza. Ci assumeremo noi la responsabilità”.