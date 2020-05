Spadafora: “Calcio riparte solo se in sicurezza”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato nel corso del suo intervento alla Camera in merito alla possibile ripresa del calcio in Italia. Procollo di sicurezza, date e diatribe tra gli organismi interessati. “Ho tenuto contatti, già da prima del lockdown, con il Coni e con tutte le federazioni che a noi – come Governo – potessero aiutarci a prendere atto di cosa stesse succedendo nel nostro Paese. Sono stato in contatto con i Ministri dello Sport degli altri stati europei, per cercare di adottare una linea comune. Fermarsi era necessario, tutti lo ritenevano giusto: il rinvio delle Olimpiadi lo dimostra. In Italia abbiamo rinunciato al Giro d’Italia, a Euro 2020 e tanto altro. La linea del governo è stata sempre quella della prudenza e di tutela della salute“.

Ripartenza Serie A: le parole di Spadafora

“Abbiamo permesso nuovamente l’attività fisica all’aperto, così come gli allenamenti individuali degli atleti professionisti”, ha proseguito Spadafora. “In queste settimane abbiamo lavorato senza sosta per dare risposta a tutto il mondo dello sport, anche se l’attenzione si è concentrata negli ultimi giorni soprattutto sul tema del calcio: sono consapevole della passione che muove questo settore, che rappresenta anche un’industria fondamentale per il nostro Paese”. Ed infine: “Se il campionato riprenderà, sarà per via di un’ordinata successione di lavori e di protocolli, elaborati per garantire la sicurezza di chiunque lavori in questo settore. Tutti gli altri Paesi si stanno comportando come noi”.

Altre informazioni sulla ripartenza

Dalle ultime indiscrezioni poi, il piano di ripresa delle attività collettive prevederebbe che le squadre e i membri degli staff tecnici debbano rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Solamente pochi giorni fa, lo stesso Spadafora aveva annunciato: “Prima del 18 maggio, saremo in grado di capire anche sulla base dell’analisi della curva e l’andamento dei contagi dopo questa prima riapertura”.