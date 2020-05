Spadafora: “Non demonizzo il calcio. Ecco quando avremo protocollo…”

Dopo le parole rilasciate sulla propria pagina Facebook, torna a dire la sua il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Questa volta in una lunga ed interessante intervista al Corriere della Sera: “Se ci saranno le condizioni di sicurezza sarò felice di dare il via”.

POSIZIONE – “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso”. E ancora: “Io contrario alla ripartenza? Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione realistica”.

CONDIZIONI – Per ripartire serve un chiarimento definitivo sul protocollo: in settimana lo avremo. Il 18 maggio le squadre torneranno ad allenarsi in gruppo. Sono sicuro che il calcio troverà una soluzione. In ogni caso se le condizioni non consentiranno la ripresa sarà il Governo a decidere che si fermano tutte le competizioni sportive, anche il calcio. Ma soprattutto sarà il Governo a creare le condizioni e a fare norme per limitare anche i danni al mondo del calcio e a tutti gli altri sport. Se ci sarà ripresa, sarà a porte chiuse, è fuori discussione”.