Spadafora spaventa la A: “Quarantena light? Ok dal CTS, ma serve una nuova norma”

Tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A, o quasi. Le partite del nostro campionato riprendono il 20, ma riguardo alla quarantena di squadra c’è ancora un nodo che deve essere risolto. A parlarne è il ministro dello Sport Spadafora.

Spadafora spaventa la Serie A

Spadafora sarà ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta e le anticipazioni hanno svelato un tema caldo del quale si parlerà questa sera: “Il Cts ha detto sì alle modifiche del protocollo a livello scientifico, però bisogna cambiare la norma, quella relativa ai 14 giorni di isolamento. O si fa un emendamento oppure bisogna cambiarla nel prossimo decreto legge. Cercheremo di arrivarci il prima possibile, ma in entrambi i casi non credo possa entrare in vigore dal 20 giugno. Ne discuterò con il presidente del Consiglio e con il ministro Speranza, abbiamo bisogno di un provvedimento che vada a modificare il decreto. Come tempi è più facile agganciarci al nuovo decreto legge”.