Spal, Berisha: “Il gol del Genoa ci ha tolto fiducia. Si poteva fare di più”

La Spal pareggia contro il Genoa anche per merito delle parate strepitose di Etrit Berisha. Ecco le parole del portiere albanese del club ferrarese: “Era importante essere in posizione. Poi è stato frutto dell’istinto. E’ stata una partita importante per noi. Ci dispiace perché avremmo potuto fare di più. Ci è mancato un po’ di fiducia. Loro hanno fatto gol subito dopo di noi e hanno preso più fiducia di noi. Difesa a 3 o a 4? A 3 le uscite sono diverse. Se incontriamo due attaccanti è più facile perché abbiamo superiorità numerica e il terzo può uscire sul centrocampista. A 4 siamo sempre in uno contro uno e l’attaccante può venire più semplicemente in porta. Top dei portieri? Oblak, Handanovic e Ter Stegen. Rotazione dei portieri? Le squadre hanno sempre portieri forti. L’importante è avere la fiducia del mister. Un portiere può dare di più se ha la fiducia dell’allenatore”.