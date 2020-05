Spal, Colombarini: “Allenamenti? Nostro centro sportivo chiuso. Aspettiamo decisione delle istituzioni”

Il Viminale ha dato l’ok alla ripresa degli allenamenti, forse in vista della ripartenza anche del campionato di Serie A. A commentare questa novità è stato il patron della Spal Simone Colombarini, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club.

ATTESA – “In queste settimane non ci siamo mai fatti sentire proprio perché non volevamo aggiungere la nostra voce alle tante che si sentono, anche perché spesso si cambia idea di un giorno ad un altro”, ha detto il patron del club di Ferrara. “La nostra è una posizione di attesa, aspettiamo la decisione delle istituzioni per capire se questo campionato potrà riprendere e come. E in ogni caso, noi ci faremo trovare pronti. Non vogliamo entrare nel merito del giusto o sbagliato ripartire, perché ci sono tante argomentazioni sia a favore della fine anticipata che della ripresa. Noi non vogliamo esporci troppo in questa fase, siamo una società professionistica e ci atterremo alle norme. Se si dovesse proseguire, sarà in piena e assoluta sicurezza e saremo pronti a farlo”.