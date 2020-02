Spal, Colombarini: “Semplici? Posizione da valutare, contatti con eventuali sostituti”

Un ko che fa male, quello incassato dalla Spal nel lunch match della 23esima giornata. I biancazzurri sono stati sconfitti per 2-1 dal Sassuolo, che ha trovato il gol vittoria al 90′. Al termine della gara, in zona mista, ha così parlato il patron Francesco Colombarini.

RIFLESSIONI – “La Serie A è difficile, lo sapevamo. Adesso ci riuniremo e valuteremo tutto, in particolare la posizione del tecnico. Le sconfitte, a questo punto, sono tutte pesantissime. Sono d’accordo con quello che pensano i tifosi. Oggi, con un po’ di fortuna, avremmo potuto vincere, invece abbiamo subito gol nel finale e abbiamo perso. Lecce ultima spiaggia? Non credo, ci sono tante partite… Ci sono Juventus, Inter, Milan. Non buttiamoci giù. Contatti per il sostituto di Semplici? Sì, ma non sono io che decido. Ci sarà un comunicato stampa”.